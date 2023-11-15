Επεισόδια με ομάδες Ρομά που διαμαρτύρονταν για τον θανάσιμο τραυματισμό 17χρονου απο αστυνομικό, το περασμένο Σάββατο στη Βοιωτία ξέσπασαν το βράδυ σε Μέγαρα, Θήβα, Χαλκίδα και Θεσσαλονίκη .

Λόγω των επεισοδίων έκλεισε η Εθνική Αθηνών -Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων αλλά και η περιφερειακή Αιγάλεω, λόγω αντικειμένων που ομάδα Ρομά είχε ρίξει στο οδόστρωμα.

Στη Χαλκίδα στην περιοχή των ΚΤΕΛ και στις Καμάρες, Ρομά άρχισαν να βάζουν φωτιές σε κάδους και άλλα αντικείμενα, ενώ ορισμένοι πέταξαν πέτρες και αντικείμενα

Στο Πυρί της Θήβας και στη γέφυρα της εθνικής οδού Λιβαδειάς - Θήβας, στο ύψος της Αλιάρτου, ομάδα ατόμων είχαν στήσει οδοφράγματα και είχαν βάλει φωτιές.

Κατά τα επεισόδια τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι ο δήμαρχος Αλιάρτου Γιώργος Ντασιώτης

Ένταση επικράτησε επίσης στον οικισμό Ρομά «Αγία Σοφία», κοντά στα Διαβατά, στη δυτική Θεσσαλονίκη καθ'ως και στα ανατολικά της πόλης, στον οικισμό «Τσαΐρια».

Πηγή: skai.gr

