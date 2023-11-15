Λογαριασμός
Κάηκε ολοσχερώς τα ξημερώματα κέντρο διασκέδασης στα Ψαχνά

Έκρηξη σε κατάστημα Ψαχνά

Φωτιά σε μπαρ στα Ψαχνά

Φωτιά ξέσπασε σε μπαρ στα Ψαχνά Ευβοίας τα ξημερώματα της Τετάρτης 15/11 ύστερα από έκρηξη.

Η έκρηξη προκλήθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες λίγο μετά τις 05.00 τα ξημερώματα η οποία προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 6 άτομα με 3 οχήματα από το κλιμάκιο  Πυροσβεστικής αχνών καθώς και 5 άτομα με δύο οχήματα της ΠΥ Χαλκίδας όπου προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς ενώ μάλιστα χρειάστηκε να γίνει χρήση θερμικής κάμερας για την ασφάλεια.

Το κατάστημα κάηκε ολοσχερώς ενώ το οδόστρωμα γέμισε από θραύσματα γυαλιών από την πρόσοψή του. Ευτυχώς λόγω του περασμένου της ώρας δεν βρίσκονταν άτομα κοντά στο σημείο και δεν υπήρξε τραυματισμός.

