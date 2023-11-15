Δίκη για τον θάνατο της Τζωρτζίνας: Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει η απολογία της Ρούλας Πισπιρίγκου

Σήμερα αναμένεται η Ρούλα Πισπιριγκου να σταθεί ενώπιον των δικαστών του ΜΟΔ και να απαντήσει στις δύο βαριές κατηγορίες που τής καταλογίζονται για πράξεις που έκανε σε βάρος της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας στις 29 Ιανουαρίου 2022.

Η δίκη ξεκίνησε τον περασμένο Ιανουάριο και χρειάστηκαν περισσότερες από 70 συνεδριάσεις, με την εξέταση δεκάδων μαρτύρων, γιατρών νοσηλευτικού προσωπικού, ιατροδικαστών και άλλων επιστημόνων, μέχρι να φθάσει η στιγμή της απολογίας της 35χρονης μητέρας και ενώ η δεύτερη δίκη της για τους θανάτους των δύο μικρότερων παιδιών της έχει ήδη ξεκινήσει.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία στην έναρξη της δίκης για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ανθρωποκτονία σε βάρος της Τζωρτζίνας δήλωσε αθώα, σήμερα καλείται να αιτιολογήσει δημόσια τη θέση της.

Καλείται να δώσει τη δική της εκδοχή για το πώς χάθηκε η Τζωρτζίνα μέσα στο Νοσοκομείο Αγλαϊα Κυριακού, ενώ σύμφωνα με τους γιατρούς του νοσοκομείου «είχε μία καλή κλινική εικόνα».

Οι δικαστικές αρχές αποδίδουν στην μητέρα ένα «εγκληματικό σχέδιο εξόντωσης» της κόρης της, το οποίο την πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2021, «απέτυχε να δώσει το προσδοκώμενο για την κατηγορουμένη αποτέλεσμα», αφήνοντας το παιδί με τετραπληγία. Ένα σχέδιο που είχε ως βασικό εργαλείο, σύμφωνα με την κατηγορία μία τοξική ουσία για την οποία έγινε τεράστια συζήτηση κατά τη διάρκεια της δίκης: την κεταμίνη.

Κατά την αποδεικτική διαδικασία το δικαστήριο έδωσε πολύ χρόνο ώστε να ακουστούν επιστημονικές απόψεις για τις παραδοχές της δικογραφίας. Έτσι ακούστηκαν καταθέσεις που ενίσχυσαν το κατηγορητήριο, ωστόσο ακούστηκαν και οι θέσεις μαρτύρων που αμφισβήτησαν πολλά ζητήματα όπως αν τελικά η ποσότητα κεταμίνης που φαίνεται να δέχθηκε η Τζωρτζίνα θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο.

Η ίδια η Πισπιρίγκου έχει θέσει από την αρχή ζήτημα ως προς την ίδια την ουσία αλλά και το πώς χορηγήθηκε στο θύμα, καθώς η ίδια δεν δέχεται ότι ήταν το δικό της χέρι που δηλητηρίασε το παιδί. «Ήταν οι γιατροί που την χορήγησαν» επαναλαμβάνει η κατηγορουμένη. Σήμερα, η Ρούλα Πισπιρίγκου αναμένεται ότι θα ερωτηθεί για τους ισχυρισμούς που προβάλει, καθώς οι τρεις τακτικοί δικαστές και οι τέσσερις ένορκοι θα θελήσουν να πάρουν απαντήσεις από την ίδια για σειρά θεμάτων.

Η απολογία, εφόσον ξεκινήσει, δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά τη σημερινή δικάσιμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

