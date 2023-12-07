Κλειστός θα παραμείνει σήμερα Πέμπτη ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» από τις 11 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω της επίσκεψης του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

Σημειώνεται ότι πριν λίγο άνοιξαν οι σταθμοί του μετρό, Κατεχάκη, Μέγαρο Μουσικής και Ευαγγελισμός.

Στο μεταξύ, χωρίς ταξί θα είναι και σήμερα η Αττική, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Σε ανακοίνωσή του, το ΣΑΤΑ αναφέρει: «Με μεγαλειώδη πορεία, στην οποία πήραν μέρος περισσότερα από 1500 ταξί ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα της απεργίας που προκήρυξε το ΣΑΤΑ.

Η απεργία συνεχίζεται και την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου (ολοκληρώνεται στις 06.00 το πρωί της Παρασκευής).

Το φορολογικό νομοσχέδιο ψηφίζεται αύριο το βράδυ και έχει προγραμματιστεί νέα πορεία με τα ταξί. Συγκέντρωση στις 17.00 το απόγευμα στην συμβολή Σπ. Πάτση και Λ. Καβάλας. Οι ομάδες περιφρούρησης θα είναι παντού. Κανένα ταξί στους δρόμους».

