Με θετική ατζέντα προσέρχεται η ελληνική κυβέρνηση στο σημερινό Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία

Με απόλυτη συνέπεια στις διαχρονικές της θέσεις προσέρχεται η Ελλάδα στο διάλογο με την Τουρκία, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογραμμίζοντας πως οι σημερινές επαφές αποτελούν μια σειρά από επιμέρους σημαντικές συναντήσεις με σημαντικότερη, προφανώς, τη συνάντηση των δύο ηγετών. Είναι ένα μέρος μιας διαδικασίας που ξεκίνησε πριν από κάποιους μήνες, η οποία έχει μέσα τον πολιτικό διάλογο, τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και τη θετική ατζέντα.

Η ελληνική κυβέρνηση προσέρχεται στο σημερινό Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία με ειλικρινή διάθεση συνεργασίας, καθώς η εμπέδωση θετικού κλίματος αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στις σχέσεις της Ελλάδας με τη γειτονική χώρα, υπογραμμίζουν επίσης κυβερνητικές πηγές.

Επισημαίνουν ακόμη ότι, ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στη θετική ατζέντα που είναι αμοιβαία επωφελής. Κατά τη διάρκεια του πέμπτου Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, αναμένεται να υπογραφούν συμφωνίες, μνημόνια και κοινές δηλώσεις (κάποιες αφορούν συνεργασίες μεταξύ οργανισμών και φορέων, όπως το Entreprise Greece) στους τομείς της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας, της υγείας, της παιδείας, του τουρισμού, του αθλητισμού, της έρευνας/τεχνολογίας καθώς και της αγροτικής ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της διμερούς συνάντησής τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να συζητήσουν για τα επόμενα βήματα στις σχέσεις και τις επαφές των δύο χωρών με βάση τους τρεις άξονες που είχαν συμφωνηθεί κατά τη συνάντησή τους στο Βίλνιους τον περασμένο Ιούλιο: πολιτικός διάλογος, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, θετική ατζέντα.

Το πρόγραμμα των συναντήσεων

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 12:15 θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Μέγαρο Μαξίμου, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του 5ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός και ο κ. Ερντογάν θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας της ολομέλειας του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στις 11:30, θα συναντηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί στις 11:30 με τον ομόλογό του της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ, στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Στις 12:00 θα συναντηθεί ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κ. Χατζηδάκης με τον Τούρκο ομόλογο του Μεχμέτ Σιμσέκ , οι υφυπουργοί Εξωτερικών Κ. Φραγκογιάννης και Α. Παπαδόπουλου με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μπουράκ Ακτσαπάρ, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δ. Καιρίδης, Προστασίας του Πολίτη Γ. Οικονόμου και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρ. Στυλιανίδης με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας Αλί Γερλίκαγια , η υπουργός Τουρισμού Ο. Κεφαλογιάννη και Πολιτισμού Λ. Μενδώνη με τον υπουργό Πολιτισμού της Τουρκίας Μεχμέτ Νουρί Ερσόι και ο υπουργός Παιδείας Κ. Πιερρακάκης με τον υπουργό Εθνικής Παιδείας της Τουρκίας Γιουσούφ Τεκίν.

Στις 12:15 θα συνεδριάσει το 5ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιηθούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (σταδιακή και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης), σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής του Κέντρου της Αθήνας, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε την απαγόρευση συγκεντρώσεων κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

