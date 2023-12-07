Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στις 5:30 το πρωί στον Πειραιά, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο στη συμβολή των οδών Αλιπέδου και 34ου Συντάγματος Πεζικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οδηγός του αυτοκινήτου παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη και έπεσε με δύναμη πάνω στο λεωφορείο.

Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ, υπάρχει και δεύτερος τραυματίας από το ατύχημα.

Καλά στην υγεία τους είναι οι 20 επιβαίνοντες του λεωφορείου, στο οποίο προκλήθηκαν ζημιές.

Πηγή: skai.gr

