Λάρισα: Φωτιά στην περιοχή Καλαμάκι- Επί ποδός η πυροσβεστική

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής σημειώνεται από το απόγευμα της Δευτέρας πάνω από το Καλαμάκι του Δήμου Κιλελέρ, στα όρια Αρμενίου και σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων από τη Λάρισα, για πυρκαγιά που καίει δασική έκταση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, έχουν κληθεί για κατάσβεση 12 υδροφόρα και τέσσερα βοηθητικά οχήματα, με 30 άνδρες και μια ομάδα πεζοπόρων.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί η έκταση της φωτιάς.

