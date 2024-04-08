Σύμβαση 717: Με εγγύηση 900 χιλιάδες ευρώ, ελεύθερο υψηλόβαθμο στέλεχος

Ιωάννα Μάνδρου

Yψηλή χρηματική εγγύηση 900 χιλιάδων ευρώ επιβλήθηκε σε ένα ακόμα υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΡΓΟΣΕ που απολογήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργεί το τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας για την μη έγκαιρη υλοποίηση της σύμβασης 717 για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηρόδρομου.

Η έρευνα αφορά στη ζημιά που προκλήθηκε στα κοινοτικά ταμεία ύψους 15 εκ. ευρώ, ενώ η υπόθεση έχει συσχετιστεί με το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η ανακρίτρια Χριστίνα Σαλάπα που εκτελεί χρέη ανακριτή στο ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και η αρμόδια εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου επέβαλαν χρηματική εγγύηση 900 χιλιάδων ευρώ και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Οι απολογίες συνεχίζονται τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: skai.gr

