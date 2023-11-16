Ρεπορτάζ, Μάκης Συνοδινός

Στη σύλληψη 6 ατόμων - εκ των οποίων οι δύο ανήλικοι - προχώρησαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Αττικής για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως ηρωίνη και κάνναβη, σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, τα μέλη της συμμορίας χρησιμοποιούσαν χώρους εγκαταλειμμένου κτηρίου στην περιοχή της Γλυφάδας για την αποθήκευση- απόκρυψη των ναρκωτικών.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν τα 6 άτομα είναι -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης από προμήθεια ναρκωτικών σε βάρος ανήλικης καθώς όπως διαπιστώθηκε τα μέλη της συμμορίας είχαν προμηθεύσει σε ανήλικη ποσότητα κάνναβης και ηρωίνης, η οποία μετά τη χρήση αυτών μεταφέρθηκε χωρίς αισθήσεις σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.

Σε βάρος του ιδιοκτήτη των αποθηκών, σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία.

Μετά από έρευνα στις οικίες τους σε Καισαριανή και Δάφνη καθώς και στους εγκαταλελειμμένους χώρους της αποθήκης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 3,56 γραμμ. ηρωίνης,

- 5,76 γραμμ. κάνναβης,

- 229 γραμμ. ουσίας άγνωστης σύστασης σε πλαστικό μπουκάλι,

- 2 μεταλλικοί τρίφτες,

- συσκευή καπνίσματος,

- Εργαλείο θραύστης υαλοπινάκων,

- μαχαίρι μήκους 17 εκ. και

- 4 κινητά τηλέφωνα



Πηγή: skai.gr

