Το τηλεφώνημα ενός 15χρονου στην 'Αμεση Δράση, όπου κατήγγειλε την εξακολουθητική κακοποιητική συμπεριφορά του πατέρα του προς τη μητέρα του, αλλά και προς τον ίδιο, οδήγησε στη σύλληψη ενός 50χρονου, στη Θεσσαλονίκη.

Είχε προηγηθεί τα προηγούμενα 24ωρα ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της 44χρονης μητέρας του με δράστη τον 50χρονο.

Με νωπές τις μνήμες από προηγούμενα ανάλογα επεισόδια, ο 15χρονος, μαθητής του γυμνασίου, δέχθηκε χθες ένα τηλεφώνημα από οικογενειακή φίλη στην οποία είχε απευθυνθεί νωρίτερα η μητέρα του, με την τελευταία να παραπονιέται ότι δεν αισθάνεται καλά.

«Σκέφτηκα ότι ο μπαμπάς πάλι χτύπησε τη μαμά και αμέσως κάλεσα το 100. Ήμουν μακριά και σκέφτηκα ότι δεν θα φτάσω εγκαίρως. Νιώθω ότι πρέπει να προστατέψω τη μαμά μου. Όταν λείπω από το σπίτι το μυαλό μου είναι συνεχώς εκεί» κατέθεσε ο ανήλικος στους αστυνομικούς, εκφράζοντας την επιθυμία του να φύγει ο πατέρας του από το σπίτι «για να ηρεμήσουμε».

Ο 50χρονος υπήκοος Αλβανίας, σεσημασμένος μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας και με παρελθόν εγκλεισμού στις φυλακές, συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία και εις βάρος του απαγγέλθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατ' εξακολούθηση και σωματική βλάβη ανηλίκου κατ' εξακολούθηση, απλή και επικίνδυνη.

Κατά πληροφορίες, ο ίδιος έχει απελαθεί παλιότερα από τη χώρα και επέστρεψε παράνομα. Στην 44χρονη σύντροφό του, η Αστυνομία δρομολόγησε τις διαδικασίες για την χορήγηση panic button. Εξεταζόμενη από τους αστυνομικούς, η ίδια πάντως δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική του δίωξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

