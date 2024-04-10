Τούρκος που καταζητείται από τις διωκτικές αρχές της πατρίδας του για να εκτίσει ποινή, συνδεόμενη με συμμετοχή σε αντικυβερνητική πορεία, την Πρωτομαγιά του 2015, στην Κωνσταντινούπολη, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα, επρόκειτο για πορεία που είχε απαγορευθεί και εξελίχθηκε επεισοδιακά. Ο 38χρονος εκζητούμενος τιμωρήθηκε από τουρκικό δικαστήριο σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 9 μηνών και σε συνέχεια της καταδίκης του εκδόθηκε εις βάρος του ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων από την Ιντερπόλ Τουρκίας.

Το πρωί οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να δρομολογηθούν οι διαδικασίες έκδοσής του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

