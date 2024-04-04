Κέρκυρα: Στον εισαγγελέα Ανηλίκων 17χρονος που φέρεται να προκάλεσε το επεισόδιο

Στον εισαγγελέα Ανηλίκων Κέρκυρας οδηγήθηκε λίγο μετά τις 3μ.μ, ο 17χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες μετά το αιματηρό επεισόδιο με ανήλικους σε πλατεία της πόλης.

Σε βάρος του, σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για τα αδικήματα, της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της βαριάς σωματικής βλάβης κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με το σχετικό Δελτίο Τύπου της Αστυνομίας την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Κέρκυρας, ενώ όπως ο ίδιος είπε στους αστυνομικούς, αρχικά επιχείρησε με το μαχαίρι,να κτυπήσει μια 19χρονη, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά, στην προσπάθεια της να τον ακινητοποιήσει .

Στη συνέχεια εξελίχθηκε το αιματηρό συμβάν με τον 14χρονο, τον άλλο 17χρονο και τον 49χρονο ιταλό, ο οποίος έσπευσε στο σημείο για βοήθεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

