Βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή της αιματηρής συμπλοκής μεταξύ ανήλικων μαθητών στην Κέρκυρα το μεσημέρι της Τετάρτης έρχεται στη δημοσιότητα.

Στο βίντεο φαίνεται με πόσο βίαιο τρόπο οι δύο μαθητές, 14 και 17 ετών έρχονται στα χέρια, πέφτουν στο έδαφος ενώ δεκάδες άτομα γύρω τους παρακολουθούν τον άγριο τσακωμό τους.

Συγκεκριμένα, η συμπλοκή έγινε μεταξύ ενός 14χρονου μαθητή γυμνάσιου και ενός 17χρονου μαθητή λυκείου. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ο λεκτικός τσακωμός τους κατέληξε σε αιματηρή επίθεση, όταν ο ένας τράβηξε μαχαίρι και επιτέθηκε στον άλλο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Από την επίθεση τραυματίστηκε και ένας 49χρονος Ιταλός που βρέθηκε στο σημείο και προσπάθησε να τους χωρίσει.

Το επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 14:00 το μεσημέρι μπροστά στα μάτια ανύποπτων περαστικών στην πλατεία Σαροκο. Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μετέφεραν στο Νοσοκομείο τον 14χρονο μαθητή γυμνασίου που δέχθηκε την επίθεση και τραυματίστηκε στο πόδι, τον 17χρονο φίλο του και τον Ιταλό, στον οποίο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έφυγε.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 17χρονος τραυματίας πρόκειται να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στο πανεπιστημιακό των Ιωαννίνων γιατί θα χρειαστεί αγγειοχειρουργική επέμβαση καθώς διαπιστώθηκε αγγειακό ανεύρυσμα εξαιτίας του τραυματισμού.

Πηγή: skai.gr

