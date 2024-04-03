Τρεις τραυματίες από μαχαίρι, οι δυο εκ των οποίων 14 και 17 ετών, είναι ο απολογισμός της συμπλοκής μεταξύ ανήλικων μαθητών στις 2μ.μ, δίπλα σε στάση λεωφορείων στην πλατεία Σαρόκο στην πόλη της Κέρκυρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 17χρονος τραυματίας πρόκειται να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στο πανεπιστημιακό των Ιωαννίνων γιατί θα χρειαστεί αγγειοχειρουργική επέμβαση καθώς διαπιστώθηκε αγγειακό ανεύρυσμα εξαιτίας του τραυματισμού.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας 17χρονος διαπληκτίστηκε με έναν 14χρονο, ο οποίος ήταν μαζί με την αδελφή του και έναν φίλο του. Μετά από έντονη λογομαχία, ο 17χρονος έβγαλε μαχαίρι και ακολούθησε η συμπλοκή. Ένας 49χρονος Ιταλός που βρέθηκε στο σημείο προσπάθησε να τους χωρίσει και τραυματίστηκε. Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μετέφεραν στο Νοσοκομείο τον 14χρονο μαθητή γυμνασίου που δέχθηκε την επίθεση και τραυματίστηκε στο πόδι, τον 17χρονο φίλο του και τον Ιταλό, στον οποίο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έφυγε.Ο 17χρονος που επιτέθηκε με το μαχαίρι τράπηκε σε φυγή, όμως μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών εντοπίστηκε και συνελήφθη , ενώ μαζί του είχε και το μαχαίρι της επίθεσης.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

