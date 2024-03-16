Μια ακόμη σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου έρχεται στη δημοσιότητα μετά την καταγγελία που έγινε στην Κέρκυρα και αφορά 62χρονο που ασελγούσε σε βάρος 9χρονης μαθήτριας.

Το περιστατικό, όπως αναφέρει η ertnews.gr που ερευνά η Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας, καταγγέλθηκε από τους ίδιους τους γονείς του παιδιού.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ανήλικη πριν μερικά 24ωρα δέχτηκε παρενόχληση από την πατέρα φίλη της, ενώ βρίσκονταν στο σπίτι τους.

Η Αστυνομική Διεύθυνση διενεργεί προανάκριση και αναμένεται τις επόμενες μέρες ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης να κατατεθεί στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω, ενώ η 9χρονη εξετάζεται από ειδικό ψυχολόγο.

Πηγή: skai.gr

