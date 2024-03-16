Λογαριασμός
Σοκαριστική καταγγελία στην Κέρκυρα: 62χρονος ασέλγησε σε 9χρονη

Το περιστατικό κατήγγειλαν στην αστυνομία οι γονείς του παιδιού 

Κέρκυρα, ασέλγεια

Μια ακόμη σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου έρχεται στη δημοσιότητα μετά την καταγγελία που έγινε στην Κέρκυρα και αφορά 62χρονο που ασελγούσε σε βάρος 9χρονης μαθήτριας.

Το περιστατικό, όπως αναφέρει η ertnews.gr που ερευνά η Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας, καταγγέλθηκε από τους ίδιους τους γονείς  του παιδιού.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ανήλικη πριν μερικά 24ωρα δέχτηκε παρενόχληση από την πατέρα φίλη της, ενώ βρίσκονταν στο σπίτι τους.

Η Αστυνομική Διεύθυνση διενεργεί προανάκριση και αναμένεται τις επόμενες μέρες ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης να κατατεθεί στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω, ενώ η 9χρονη εξετάζεται από ειδικό ψυχολόγο.

Πηγή: skai.gr

