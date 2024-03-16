Με το τρένο ταξίδεψε το πρωί του Σαββάτου από Αθήνα μέχρι το Λειανοκλάδι ο Χρήστος Σταϊκούρας για να επιθεωρήσει το σύστημα τηλεδιοίκησης που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί ελέγχοντας την κυκλοφορία των τρένων από την Αθήνα μέχρι τον Προμαχώνα .

Όπως είπε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών το κομμάτι του σιδηροδρομικού δικτύου (90 χλμ), που η κυκλοφορία των τρένων δεν ελέγχεται από το σύστημα τηλεδιοίκησης, είναι από το Δομοκό μέχρι τη Λάρισα εξαιτίας των καταστροφών του Daniel. Στο τμήμα αυτό το σύστημα τηλεδιοίκησης θα είναι έτοιμο σε δύο χρόνια και το κόστος θα είναι 450 εκατ. ευρώ.

«Εργαζόμαστε καθημερινά για τη συνολική αναβάθμιση του ελληνικού σιδηροδρόμου, αλλά και ενισχύουμε τα μέτρα ασφάλειας των μετακινήσεων σε ολόκληρο το σιδηροδρομικό δίκτυο...», δήλωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Επίσης όπως ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δρομολογούνται δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση του προσωπικού ασφάλειας, την επαναξιολόγηση σχετικών εσωτερικών κανονισμών, επανεκπαιδεύσεις προσωπικού, αλλά και τη σύσταση -από τον ΟΣΕ- ειδικής ομάδας παρακολούθησης των ραδιοεπικοινωνιών μεταξύ του προσωπικού κίνησης και των μηχανοδηγώ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.