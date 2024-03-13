Το «Χαμόγελο του Παιδιού», σε συνέχεια της υπόθεσης με το 15χρονο κορίτσι που υπέστη σεξουαλική εκμετάλλευση και γέννησε σε νοσοκομείο του Ρεθύμνου, ενημερώνει ότι έπειτα από συνεργασία του με τον δήμο και τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές και κατόπιν εντολής του εισαγγελέα, η ανήλικη παραμένει στο νοσοκομείο, όπου τη φροντίζει η μητέρα της μέχρι να βρεθεί κατάλληλος χώρος στέγασής τους και να διευρυνθούν τα στοιχεία περί σεξουαλικής κακοποίησης της.

«"Το Χαμόγελο του Παιδιού" από την πρώτη στιγμή βρέθηκε δίπλα στην 15χρονη και την οικογένειά της και θα συνεχίσει να παρέχει κάθε υποστήριξη για οτιδήποτε χρειαστεί τόσο εκείνη όσο και το βρέφος της. Παρέχει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του και βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί και ενήλικα που έχει πέσει θύμα σωματικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής κακοποίησης, παραμέλησης κά στην Ελλάδα, με την ίδια ένταση και μεθοδικότητα, με στόχο την ολιστική στήριξη», αναφέρουν οι υπεύθυνοι στο «Χαμόγελο του Παιδιού», καλώντας τους πολίτες να είναι σε εγρήγορση για οποιοδήποτε περιστατικό αφορά σε παιδί θύμα βίας.

Ενημερώνει επίσης πως για κάθε περιστατικό μπορούν οι πολίτες να καλούν στην «Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056», στο CyberTipLine Hellas ώστε να κάνουν online την αναφορά τους ανώνυμα, για κάθε παιδί που βρίσκεται σε κίνδυνο ή παραβιάζονται τα δικαιώματά του. Επίσης για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες μπορεί ο καθένας να καλεί την «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116 111.

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις κατηγορούμενοι Ρουμάνοι βρίσκονται από χθες με εντολή εισαγγελέα και ανακριτή Ρεθύμνου, στις φυλακές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», σε συνέχεια του περιστατικού με 14χρονο κορίτσι που υπέστη σεξουαλική εκμετάλλευση και γέννησε σε νοσοκομείο του Ρεθύμνου, ενημερώνει για τις ενέργειές του:

Στις 18/01/2024 κατόπιν αιτήματος του Σχολείου που φοιτούσε η 14χρονη εγκυμονούσα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με κοινωνική λειτουργό κι εν συνεχεία και με ψυχολόγο του Οργανισμού με σκοπό την ολιστική υποστήριξη τόσο της οικογένειας όσο και της ίδιας της ανήλικης, σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, με κατάλληλες συμβουλευτικές κατευθύνσεις, ενδυνάμωση, αποφόρτιση των μελών αλλά και υλική στήριξη.

που φοιτούσε η 14χρονη εγκυμονούσα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με κοινωνική λειτουργό κι εν συνεχεία και με ψυχολόγο του Οργανισμού με σκοπό την ολιστική υποστήριξη τόσο της οικογένειας όσο και της ίδιας της ανήλικης, σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, με κατάλληλες συμβουλευτικές κατευθύνσεις, ενδυνάμωση, αποφόρτιση των μελών αλλά και υλική στήριξη. Στις 02/02/2024 ο Οργανισμός ενημέρωσε εγγράφως τις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές Ρεθύμνου, για διερεύνηση των συνθηκών διαβίωσης του παιδιού, λόγω της ευαλωτότητάς του.

Ρεθύμνου, για διερεύνηση των συνθηκών διαβίωσης του παιδιού, λόγω της ευαλωτότητάς του. Στις 09/02/2024 η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 δέχθηκε κλήση από συμπολίτη μας, ο οποίος γνώριζε από τρίτα άτομα ότι η ανήλικη, πιθανά, έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά. Επιθυμούσε να κάνει ακόμα κι επώνυμα, καταγγελία στις Αρχές για όσα γνώριζε. Παράλληλα, η Εισαγγελία, κατόπιν της έγγραφης ενημέρωσης που έλαβε από τον Οργανισμό, διέταξε κοινωνική έρευνα από κοινωνικό λειτουργό δημοσίου φορέα.

από συμπολίτη μας, ο οποίος γνώριζε από τρίτα άτομα ότι η ανήλικη, πιθανά, έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά. Επιθυμούσε να κάνει ακόμα κι επώνυμα, καταγγελία στις Αρχές για όσα γνώριζε. Παράλληλα, η Εισαγγελία, κατόπιν της έγγραφης ενημέρωσης που έλαβε από τον Οργανισμό, διέταξε κοινωνική έρευνα από κοινωνικό λειτουργό δημοσίου φορέα. Στις 15/02/2024 πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική διασύνδεση του ατόμου που κάλεσε στη Γραμμή, με την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνου για να καταγγείλει επώνυμα όσα γνώριζε για την ανήλικη. Εν συνεχεία, τα στελέχη της Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνου διερευνούσαν διακριτικά την υπόθεση.

Στις 05/03/2024 πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με την ανήλικη, ώστε να διερευνήσουμε τις τρέχουσες ανάγκες της και πληροφορηθήκαμε ότι γέννησε πρόωρα.

Επιπλέον, ενημερωθήκαμε για την αποκάλυψή της πως είχε δεχθεί σεξουαλική κακοποίηση από δύο ενήλικες άντρες, κοντά στα 50 έτη, οι οποίοι προέρχονταν από το φιλικό περιβάλλον της οικογένειας.

Στις 06/03/2024 σε συνέχεια επικοινωνίας με την Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, μας γνωστοποιήθηκε πως η 14χρονη θα έπαιρνε εξιτήριο καθώς δεν υπήρχε εισαγγελική παραγγελία για να παραμείνει, ενώ επισημάνθηκε πως έχουν γίνει αναφορές για επισφαλές οικογενειακό περιβάλλον.

Άμεσα επικοινωνήσαμε με τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης ώστε να παραταθεί ο χρόνος παραμονής της και να διερευνηθούν οι συνθήκες διαβίωσής της αλλά και η ύπαρξη υποστηρικτικού δικτύου για την ίδια και το βρέφος της.

Στις 07/03/2024 στο πλαίσιο της συνεργασίας του Οργανισμού με τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές του Ρεθύμνου αναφέραμε τις ανησυχίες μας αλλά και τις έρευνες των κοινωνικών υπηρεσιών αναφορικά με την κακοποίηση της ανήλικης ώστε να διαβιβαστούν στην Εισαγγελία.

Την ίδια μέρα, επικοινωνήσαμε και με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, όπου αναφέρθηκαν ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης στο σπίτι, έλλειψη εγγράφων καθώς και ανησυχίες για τον ρόλο του πατριού. Κατόπιν προτροπής από τον Οργανισμό, ενημερώθηκε προφορικά ο αρμόδιος Εισαγγελέας σχετικά με τις πρώτες εκτιμήσεις από τη μέχρι στιγμής κοινωνική έρευνα που είχε υλοποιηθεί.

Έπειτα από τη συνεργασία του Οργανισμού με τον Δήμο και τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές και κατόπιν εντολής του Εισαγγελέα, η ανήλικη παραμένει στο νοσοκομείο, όπου τη φροντίζει η μητέρα της μέχρι να βρεθεί κατάλληλος χώρος στέγασής τους και να διευρυνθούν τα στοιχεία περί σεξουαλικής κακοποίησής της.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» από την πρώτη στιγμή βρέθηκε δίπλα στην 14χρονη και την οικογένειά της, και θα συνεχίσει να παρέχει κάθε υποστήριξη για οτιδήποτε χρειαστεί τόσο εκείνη όσο και το βρέφος της.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρέχει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του και βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί και ενήλικα που έχει πέσει θύμα σωματικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής κακοποίησης, παραμέλησης κ.ά. στην Ελλάδα με την ίδια ένταση και μεθοδικότητα με στόχο την ολιστική στήριξη. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.

Για οποιοδήποτε περιστατικό αφορά σε παιδί θύμα βίας καλέστε στην «Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056».

Στο CyberTipLine Hellas μπορείτε να κάνετε online την αναφορά σας, ανώνυμα, για κάθε παιδί που βρίσκεται παραβιάζονται τα δικαιώματά του.

Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέστε την «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116 111».

Περισσότερες πληροφορίες:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τηλ. 11040

press@hamogelo.gr

FACEBOOK

TWITTER

LINKEDIN

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.