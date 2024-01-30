Κεραυνός έπεσε σε σπίτι στο χωριό Ραμνή Αποκόρωνα στα Χανιά, προκαλώντας ζημιές.

Συγκεκριμένα τις πρώτες πρωινές ώρες κεραυνός έπεσε σε σπίτι στο χωριό Ράμνη του Δήμου Αποκόρωνα με τους ενοίκους να πετάγονται από τα κρεβάτια τους χωρίς ευτυχώς να πάθουν το παραμικρό.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι ενημέρωσε τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Απο τον κεραυνό προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην οικία ενώ κάηκαν οι ηλεκτρικές συσκευές.

