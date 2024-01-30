Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και του Αστυνομικού Τμήματος Κυψέλης το πρωί της Κυριακής (28/1) στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, 38χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα ληστείας, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 38χρονος εισήλθε σε κατάστημα ψιλικών και με την απειλή μαχαιριού προσπάθησε να αποσπάσει χρηματικό ποσό από τον υπάλληλο ο οποίος αντιστάθηκε.
Ο κατηγορούμενος επιτέθηκε με κλωτσιές και το μαχαίρι στον υπάλληλο, τραυματίζοντας τον, ενώ επιπλέον επιτέθηκε με το μαχαίρι σε ακόμα 3 άτομα που επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν.
Τα θύματα ενημέρωσαν σχετικά το κέντρο της 'Αμεσης Δράσης και μετά από κινητοποίηση των δυνάμεων που περιπολούσαν στην περιοχή, ο κατηγορούμενος ακινητοποιήθηκε και μεταφέρθηκε στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών.
Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
