Κερατσίνι: Ελεύθερος αφέθηκε ο οδηγός ταξί - Η γυναίκα επιβεβαίωσε τα λεγόμενά του

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Τα λεγόμενα του ταξιτζή, ότι δηλαδή συνευρέθη ερωτικά μαζί του με τη θέλησή της, επιβεβαίωσε η γυναίκα που εντοπίστηκε μετά από τυχαίο έλεγχο αστυνομικων τα ξημερώματα εντός του ταξί ημίγυμνη και υπο την επήρεια μέθης.

Η γυναίκα χρειάστηκε να μεταβει στο νοσοκομείο, ενώ ο οδηγός ταξί στο ΑΤ προκειμένου να δωθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις.

Σήμερα το μεσημέρι που συνήλθε η γυναίκα και έδωσε κατάθεση στους αστυνομικούς επιβεβαίωσε όσα είχε υποστηρίξει ο οδηγός ο οποίος και αφέθηκε ελεύθερος.

