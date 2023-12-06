Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 51χρονος που διακινούσε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα

Συνελήφθη, κατόπιν συντονισμένων ενεργειών του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα και αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης, βραδινές ώρες της Δευτέρας (4-12) στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα, 51χρονος αλλοδαπός για πλαστογραφία.
Ειδικότερα, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με άτομο που διακινεί πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ο 51χρονος και στην κατοχή του βρέθηκαν -2- δελτία ταυτότητας, άδεια παραμονής και το χρηματικό ποσό των -765- ευρώ.
Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα εντοπίστηκε αποθήκη στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα, την οποία χρησιμοποιούσε ως εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων, όπου βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:
- -14- πλαστά διαβατήρια ξένων αρχών,
- πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης,
- πλαστή άδεια διαμονής,
- εξοπλισμός για την κατάρτιση πλαστών εγγράφων,
- πλήθος εξωφύλλων διαβατηρίων και
- πληθώρα ιριδίζοντων αυτοκόλλητων-υδατογραφημάτων διαβατηρίων.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
