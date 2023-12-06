Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 51χρονος που διακινούσε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα

Συνελήφθη, κατόπιν συντονισμένων ενεργειών του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα και αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης, βραδινές ώρες της Δευτέρας (4-12) στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα, 51χρονος αλλοδαπός για πλαστογραφία.

Ειδικότερα, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με άτομο που διακινεί πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ο 51χρονος και στην κατοχή του βρέθηκαν -2- δελτία ταυτότητας, άδεια παραμονής και το χρηματικό ποσό των -765- ευρώ.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα εντοπίστηκε αποθήκη στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα, την οποία χρησιμοποιούσε ως εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων, όπου βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-14- πλαστά διαβατήρια ξένων αρχών,

πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης,

πλαστή άδεια διαμονής,

εξοπλισμός για την κατάρτιση πλαστών εγγράφων,

πλήθος εξωφύλλων διαβατηρίων και

πληθώρα ιριδίζοντων αυτοκόλλητων-υδατογραφημάτων διαβατηρίων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

