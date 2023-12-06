Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση μιας γυναίκας η οποία το βράδυ της Τρίτης εντοπίστηκε ημίγυμνη και σε κατάσταση μέθης μέσα σε ταξί.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν πίστευαν στα μάτια τους αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ όταν μετά από τυχαίο έλεγχο σε ταξί που σταμάτησαν στη Λ. Δημοκρατίας στο Κερατσίνι είδαν μέσα μια γυναίκα ημιλιπόθυμη και ημίγυμνη.

Αμέσως κάλεσαν ασθενοφόρο και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Θριάσειο οπου όπως αποδείχτηκε ήταν υπό την επήρεια μέθης ενώ όταν ρωτήθηκε ο ταξιτζής γιατί η γυναίκα ήταν ημίγυμνη απάντησε πως με την συναίνεση της είχαν βρεθει ερωτικά.

Ωστόσο, ο ταξιτζής κλήθηκε για περαιτέρω εξηγήσεις και αναμένεται να συνέλθει η γυναίκα ώστε να δώσει κατάθεση και να διαπιστωθεί τι ακριβώς είχε συμβεί

Πηγή: skai.gr

