Πορεία μνήμης με αφορμή την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου είναι σε εξέλιξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν μαθητές, φοιτητές καθώς και άτομα που ανήκουν στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο. Τα άτομα φωνάζουν συνθήματα κατά της Αστυνομίας, της κυβέρνησης και του κράτους.

Η πορεία, που ξεκίνησε λίγο πριν τις 13:00 από την πλατεία της Καμάρας με κατεύθυνση δυτικά, πραγματοποιείται για τα 15 χρόνια από τη δολοφονία του 16χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια από πυροβολισμό αστυνομικού, το βράδυ της 6ης Δεκεμβρίου του 2008. Επρόκειτο για ένα περιστατικό που είχε συγκλονίσει την Ελλάδα και είχε πυροδοτήσει σοβαρά επεισόδια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή σήμερα στο κέντρο της πόλης και για την απογευματινή αντίστοιχη πορεία, υπό το ενδεχόμενο επεισοδίων.

