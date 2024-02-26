Η AEGEAN και η Olympic Air εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι σε συνέχεια ανακοίνωσης της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ) για τη συμμετοχή τους στην 24ωρη γενική απεργία που εξήγγειλε η ΑΔΕΔΥ, την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 και έως ότου η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αρμόδια για την έκδοση σχετικής ΝΟΤΑΜ ενημερώσει για την ακύρωση των πτήσεων, όλοι οι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια σε πτήσεις που επηρεάζονται, μπορούν να προβούν σε αλλαγές χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι επιβάτες να επισκεφθούν το site της AEGEAN www.aegeanair.com και της Olympic Air www.olympicair.com ή να επικοινωνήσουν στα παρακάτω τηλέφωνα:

Για την AEGEAN: 801 1120000 (από σταθερό), 210 6261000 (από κινητό)

Για την Olympic Air: 801 801 0101 (από σταθερό), 210 3550500 (από κινητό)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

