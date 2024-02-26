Φωτιά σε ταβέρνα στο Νέο Κόσμο

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Πυροσβεστική μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε ταβέρνα στην συμβολή των οδών Σπινθάρου και Μίσσωνος στο Νέο Κόσμο.

Ωστόσο, η ταβέρνα ήταν κλειστή και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

Στην περιοχή επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα ενώ κινητοποιήθηκε και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε χώρο συνάθροισης κοινού, στη συμβολή των οδών Σπινθάρου και Μύσωνος, στην #Αθήνα. Επιχειρούν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 26, 2024

