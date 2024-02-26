Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά σε ταβέρνα στο Νέο Κόσμο

Η ταβέρνα ήταν κλειστή και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Πυροσβεστική μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε ταβέρνα στην συμβολή των οδών Σπινθάρου και Μίσσωνος στο Νέο Κόσμο.

Ωστόσο, η ταβέρνα ήταν κλειστή και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

Στην περιοχή επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα ενώ κινητοποιήθηκε και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πυροσβεστική Φωτιά ταβέρνα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark