Φωτιά σε ταβέρνα στο Νέο Κόσμο

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Πυροσβεστική μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε ταβέρνα στην συμβολή των οδών Σπινθάρου και Μίσσωνος στο Νέο Κόσμο.
Ωστόσο, η ταβέρνα ήταν κλειστή και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.
Στην περιοχή επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα ενώ κινητοποιήθηκε και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
#Πυρκαγιά σε χώρο συνάθροισης κοινού, στη συμβολή των οδών Σπινθάρου και Μύσωνος, στην #Αθήνα. Επιχειρούν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 26, 2024
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.