Στον εισαγγελέα της Κω αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα Δευτέρα οι γονείς του 1 έτους βρέφους που βρήκε τραγικό θάνατο το βράδυ του Σαββάτου.

Οι δυο γονείς αντιμετωπίζουν την κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση ανηλίκου ενώ παράλληλα θα κληθούν να απαντήσουν και για τις εκδορές που έφερε στο κορμάκι του το βρέφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι γονείς ισχυρίστηκαν ότι το βρέφος πνίγηκε από το φαγητό την ώρα που έτρωγε πατάτες τηγανιτές.

Σημειώνεται πως η οικογένεια βρισκόταν στη Κω για δουλειές, έχει ήδη ένα παιδί περίπου 2 ετών και η μητέρα είναι 7 μηνών έγκυος.

Φως στο τι ακριβώς έχει συμβεί αναμένεται από την ιατροδικαστική εξέταση που θα γίνει στην Ρόδο το επόμενο χρονικό διάστημα

Προφορικά φέρεται να έχουν πει ότι τα τραύματα που έφερε το βρέφος προέρχονταν από χτυπήματα που δέχθηκε από τον αδερφό της, ηλικίας δύο ετών, ή από κάποια ατυχήματα.

Η αστυνομία έχει πάρει καταθέσεις από 10 άτομα ενώ ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας.

Πηγή: skai.gr

