Έντεκα καταγγελίες έχουν κατατεθεί στην εισαγγελέα Κω για σεξουαλική παρενόχληση ή κακοποίηση παιδιών ηλικίας 10 έως 15 ετών σε βάρος του αρχαιοφύλακα στη Νίσυρο, από το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ν. Αιγαίου.

Ήδη οι γονείς έξι παιδιών έχουν υποβάλει καταγγελίες και έχουν δώσει καταθέσεις, ενώ σε εξέλιξη είναι ακόμα πέντε καταγγελίες.

Σε καταθέσεις προχωρούν και τα παιδιά μετά την εξέταση τους από ψυχολόγο του Νοσοκομείου Ρόδου.

Η υπόθεση ήρθε στη δημοσιότητα μετά από καταγγελία πατέρα 10χρονου παιδιού, πρόσφυγα κατοίκου του νησιού, ο οποίος μάλιστα κινδύνευσε να απελαθεί λόγω έλλειψης εγγράφων.

Οι γονείς των μαθητών οι οποίοι προχώρησαν και σε διαμαρτυρία έξω από το Αστυνομικό τμήμα Νισύρου, όπως δήλωσαν στην ΕΡΤ Ν. Αιγαίου, φέρονται αποφασισμένοι να παλέψουν για να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Όλες οι καταγγελίες αφορούν σε περιστατικά προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας που σημειώθηκαν τα τέσσερα τελευταία χρόνια.

Μετά τις καταγγελίες, ο φερόμενος δράστης, που διετέλεσε και ως παράγοντας στην παιδική ποδοσφαιρική ομάδα του 'Πολυβώτη', έχει παυθεί από τα καθήκοντα του, ενώ δόθηκε εντολή για τη διενέργεια διοικητικής έρευνας σε βάρος του.

Πηγή: skai.gr

