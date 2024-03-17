Περισσότερα από 7 κιλά ηρωίνης, κρυμμένη σε βράχια περιοχής της Θεσσαλονίκης, κατέσχεσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών, οι οποίοι συνέλαβαν ένα ανδρόγυνο για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και για απείθεια.

Συγκεκριμένα, χθες το μεσημέρι -και μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, εντοπίστηκε το ανδρόγυνο να επιβαίνει σε όχημα, ενώ δεν υπάκουσε σε σήμα των αστυνομικών και προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο.

Στη κατοχή του ζευγαριού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 327 γραμμαρίων, που όπως διαπιστώθηκε είχαν παραλάβει νωρίτερα από υπαίθριο χώρο σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, που χρησιμοποιούσαν για την αποθήκευση των ναρκωτικών (καβάτζα).

Σε έρευνα που έγινε στο συγκεκριμένο χώρο, βρέθηκαν κρυμμένα μέσα σε βράχους άλλες 16 συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 6 κιλών και 679 γραμμαρίων.

Κατασχέθηκαν επίσης το χρηματικό ποσό των 1.290 ευρώ που βρέθηκε στην κατοχή της γυναίκας, άλλες 18.550 ευρώ που εντοπίστηκαν μετά από έρευνα στο σπίτι που χρησιμοποιούσαν, καθώς και δύο οχήματα ιδιοκτησίας του άνδρα, τα οποία χρησιμοποιούσαν για τις παράνομες δραστηριότητές τους.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

