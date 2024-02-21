Εξαρθρώθηκε σπείρα που διέπραττε επιθέσεις σε πελάτες νυχτερινών καταστημάτων

Το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν επιθέσεις σε πελάτες νυχτερινών καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας και σε φιλάθλους κατά τη διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου εντός των αγωνιστικών χώρων, σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα (19/2) συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο μέλος της συμμορίας.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για επικίνδυνη και βαριά σωματική βλάβη που τελέσθηκε στο πλαίσιο συσταθείσας συμμορίας, παράβαση των νόμων περί όπλων, ναρκωτικών, φωτοβολίδων και βεγγαλικών και περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, για ΚΟΚ, διατάραξη κοινής ειρήνης και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2022 διέπρατταν ξυλοδαρμούς πελατών σε νυχτερινά καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, ενώ εμπλέκονταν και σε οπαδικά επεισόδια εντός αγωνιστικών χώρων κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων στην Αττική.

Επιπρόσθετα διακριβώθηκε η εμπλοκή τους σε δύο επιθέσεις σε βάρος θαμώνων σε νυχτερινά μαγαζιά στο κέντρο της Αθήνας, τον Μάρτιο και Σεπτέμβριο του 2023, αποτέλεσμα των οποίων ήταν ο σοβαρός τραυματισμός πελατών, μεταξύ των οποίων και δυο εν ενεργεία αστυνομικών, καθώς επίσης και η συμμετοχή μελών της συμμορίας σε δύο συμπλοκές που έλαβαν χώρα μεταξύ οπαδών κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων και τον Φεβρουάριο του 2024 σε αγωνιστικούς χώρους σε περιοχές της Αττικής.

Ειδικότερα, τον Ιούνιο του 2022 σε γήπεδο στο Γκάζι, τουλάχιστον τρία από τα μέλη της συμμορίας είχαν επιτεθεί κατά των αστυνομικών δυνάμεων με πέτρες, πλαστικά καθίσματα, πλαστικά και γυάλινα μπουκάλια, φωτοβολίδες χειρός και με χρήση πυροσβεστήρων, τραυματίζοντας 2 αστυνομικούς. Επίσης, στις 18 Φεβρουαρίου 2024 σε γήπεδο στον Ασπρόπυργο, δύο από τους κατηγορούμενους φέρονται ότι ενεπλάκησαν στο περιστατικό με πυροβολισμούς.

Από τις σωματικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, αλλά και τις έρευνες σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: μεταλλική σιδερογροθιά με ενσωματωμένο αναδιπλούμενο μαχαίρι, 3 μπαλτάδες, πτυσσόμενο γκλοπ, νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν 1,5 γραμμάριο ακατέργαστης κάνναβης, αναδιπλούμενο μαχαίρι και αναδιπλούμενος σουγιάς, 3 αεροβόλα πιστόλια, τσεκούρι μεσαίου μεγέθους, πινακίδα Ι.Χ.Ε. καταφανώς πλαστή, μονόκαννο κυνηγετικό όπλο άνευ αδείας, 20 φυσίγγια καραμπίνας, 2 αυτοσχέδιες συσκευασίες χρήσης ναρκωτικών ουσιών (φρίμπα) προσαρμοσμένες σε πλαστικά μπουκάλια, χάρτινη συσκευασία με 1,8 γραμμάρια κοκαΐνη, 20 χαρτονομίσματα των 50 ευρώ και χαρτονόμισμα των 200 ευρώ, καταφανώς πλαστά.

Όπως επισημαίνεται από την Αστυνομία οι 7 από τους κατηγορούμενους έχουν απασχολήσει ξανά στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα. Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

