Υπέκυψε τελικά η γυναίκα, την οποία, την περασμένη εβδομάδα, είχε περιλούσει με εύφλεκτο υλικό ο σύζυγός της προκαλώντας της εκτεταμένα εγκαύματα σε όλο το σώμα.

Πρόκειται για ένα ακόμη άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, που σημειώθηκε το πρωί της 8ης Ιανουαρίου στο Ζεφύρι.

Λίγο πριν τις 8 το πρωί της περασμένης Δευτέρας 50χρονος μετά από διαπληκτισμό που είχε με τη 45χρονη γυναίκα του στο σπίτι τους στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, την περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό (πετρέλαιο) και στη συνέχεια της έβαλε φωτιά.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με σοβαρά εγκαύματα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», ενώ οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον σύζυγο της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.