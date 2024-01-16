Επίθεση στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου στου Ζωγράφου έκανε ομάδα κουκουλοφόρων λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι σήμερα. Μετά τη χθεσινή ολιγόωρη κατάληψη και την επέμβαση της αστυνομίας, περίπου 15 άτομα επέδραμαν στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα και προκάλεσαν μεγάλες ζημιές σε τζαμαρίες και εξοπλισμό. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

