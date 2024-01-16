Στην ταυτοποίηση δώδεκα ανήλικων, που κατηγορούνται για ληστεία και σωματικές βλάβες σε βάρος ανηλίκων, πράξεις που έλαβαν χώρα στις 6 Ιανουαρίου 2024, το βράδυ, στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, προχώρησε η αστυνομία.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, για τη διερεύνηση της υπόθεσης αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία και προανακριτικά δεδομένα, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση των στοιχείων των κατηγορουμένων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι χτύπησαν με κλωτσιές και γροθιές στο σώμα και το κεφάλι δύο ανήλικους, ενώ από τον έναν κατάφεραν να αφαιρέσουν τσαντάκι, το οποίο περιείχε 70 ευρώ καθώς και προσωπικά αντικείμενα.

Επιπλέον, όπως προέκυψε, λίγη ώρα νωρίτερα και σε κοντινό σημείο απ' το εν λόγω περιστατικό, προηγήθηκε διαπληκτισμός και χειροδικία σε βάρος του παραπάνω ανηλίκου-θύματος της ληστείας, καθώς και δύο άλλων ανηλίκων, από ομάδα των κατηγορούμενων.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των ανηλίκων για βαριά σωματική βλάβη από κοινού και ληστεία κατά συναυτουργία, καθώς και σε βάρος των γονέων τους για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου, θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

