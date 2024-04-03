Κατατέθηκαν 39 εκατ. ευρώ σε περισσότερους από 307.000 αγρότες για την επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου

Καταβλήθηκε η πρώτη δόση για το 2024 της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων σε επαγγελματίες αγρότες.Ειδικότερα, στους τραπεζικούς λογαριασμούς 307.301 δικαιούχων επαγγελματιών αγροτών πιστώθηκε το ποσό των 39.585.690,99 ευρώ.

Συγκεκριμένα, με την Α 1037/24 ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προβλέφθηκαν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της προκαταβολής και επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για το έτος 2024.

Οι δικαιούχοι είναι επαγγελματίες αγρότες που έχουν:

υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για τα έτη 2023 και 2024, εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και την 31η Οκτωβρίου 2024 και τους έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα».

εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων από 1η Ιανουαρίου 2024 έως και 11 Μαρτίου 2024 ή υπαχθεί στα δικαιούχα επιστροφής πρόσωπα, όπως προβλέφθηκαν στην Α1180/23 ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

