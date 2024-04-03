Την ποινή των ισόβιων δεσμών επικύρωσε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης για τους δύο βασικούς κατηγορούμενους στην υπόθεση της φονικής συμπλοκής ανάμεσα σε δύο οικογένειες Ρομά, τον Μάιο του 2015, κατά την οποία έπεσε νεκρός -χτυπημένος από μαχαίρι- ο 18χρονος μικροπωλητής Ισαάκ, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά ο 52χρονος, σήμερα, πατέρας του.

Με την ανώτερη των ποινών και επιπλέον πρόσκαιρες καθείρξεις 13 και 9 ετών, καταδικάστηκε ένας άντρας και η σύζυγός του, αντίστοιχα, καθώς κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι για ανθρωποκτονία από κοινού και σε απόπειρα. Το ανδρόγυνο κάθισε στο εδώλιο του δικαστηρίου, ύστερα από αναίρεση που άσκησε ο Άρειος Πάγος κατά της προηγούμενης εφετειακής απόφασης.

Για την ίδια υπόθεση είχε καταδικαστεί ο 74χρονος παππούς τους που απεβίωσε όμως -εν μέσω πανδημίας- στις φυλακές, όπου εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης. Επιπλέον, ένοχα είχαν κριθεί τα δύο παιδιά τού ανδρόγυνου, στα οποία επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 24 και 32 μηνών, με αναστολή, αλλά στην περίπτωση τους δεν έγινε προσφυγή στον Άρειο Πάγο.

Η φονική συμπλοκή είχε δηλητηριάσει την ατμόσφαιρα στον οικισμό Ρομά, στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, με τους κατοίκους της να μιλούν τότε για «βεντέτα», ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι λίγα 24ωρα μετά το συμβάν, τυλίχθηκαν στις φλόγες τα σπίτια των κατηγορουμένων και συγγενικών τους προσώπων. Οι δύο οικογένειες μικροπωλητών πουλούσαν την πραμάτεια τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενώ πριν από το φονικό υπήρχαν συχνά διενέξεις μεταξύ τους. Τα δύο θύματα, ο 18χρονος Ισαάκ και ο πατέρας του, χτυπήθηκαν άγρια με μαχαίρια και ξύλα. Ο πρώτος υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο δεύτερος νοσηλεύτηκε αρκετές μέρες στο νοσοκομείο.

Η νέα δίκη διεξήχθη εν μέσω εντάσεων και παρουσία ισχυρών μέτρων ασφαλείας υπό τον φόβο επεισοδίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

