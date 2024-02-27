Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης
Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων
- στη λεωφόρο Βάρης- Κορωπίου από το ύψος της Βούλας προς την Σχολή Ευελπίδων,
- στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκηδόνα,
- στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στο Ψυχικό και την Πανόρμου
- στην κάθοδο της Κηφισίας κατά μήκος του Αμαρουσίου
- στην Περιφερειακή Υμηττού προς την Αττική Οδό
- στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το Ελληνικό προς το Παλαιό Φάληρο
Πηγή: skai.gr
