Κυκλοφοριακά προβλήματα και σήμερα στους δρόμους

Πού είναι πολύ αυξημένη η κυκλοφορία

UPDATE: 09:24
κινηση

Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων

  • στη λεωφόρο Βάρης- Κορωπίου από το ύψος της Βούλας προς την Σχολή Ευελπίδων,
  • στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκηδόνα,
  • στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στο Ψυχικό και την Πανόρμου
  • στην κάθοδο της Κηφισίας κατά μήκος του Αμαρουσίου
  • στην Περιφερειακή Υμηττού προς την Αττική Οδό
  • στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το Ελληνικό προς το Παλαιό Φάληρο
Πηγή: skai.gr

