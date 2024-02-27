Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων

στη λεωφόρο Βάρης- Κορωπίου από το ύψος της Βούλας προς την Σχολή Ευελπίδων,

στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκηδόνα,

στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στο Ψυχικό και την Πανόρμου

στην κάθοδο της Κηφισίας κατά μήκος του Αμαρουσίου

στην Περιφερειακή Υμηττού προς την Αττική Οδό

στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το Ελληνικό προς το Παλαιό Φάληρο

Πηγή: skai.gr

