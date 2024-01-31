Ένα σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύμα έναν 32χρονο ΑμεΑ, συνέβη στην Εύβοια.

Την Δευτέρα το βράδυ, αστυνομικοί του Α.Τ. Λίμνης δέχθηκαν κλήση για ενδοοικογενειακή βία σε σπίτι στην περιοχή Μουρτιά του Δήμου Λίμνης Μαντουδίου Αγίας Άννας.

Την καταγγελία έκανε ο 32χρονος γιoς της οικογένειας, που είναι ΑμεΑ , ο οποίος και τηλεφώνησε στις αρχές.

Οι αστυνομικοί εσπευσαν άμεσα και διαπίστωσαν ότι ο 45χρονος πατριός του – άνδρας της μητέρας του – τον είχε γρονθοκοπήσει στο πρόσωπο.

Μάλιστα στη συνέχεια, με ένα πυρακτωμένο σίδερο από το τζάκι φέρεται να τον χτύπησε στο χέρι και στον λαιμό, προκαλώντας του βλάβες στο αριστερό μάτι, στο αριστερό χέρι και στον λαιμό.

Ο φερόμενος ως δράστης διέφυγε αλλά τελικά μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Ο ίδιος αρνείται ότι έγινε έτσι το συμβάν και παρουσιάζει άλλη εκδοχή πάντως που μένει να διερευνηθεί.



