Συνελήφθη στο αεροδρόμιο καταζητούμενος για ανθρωποκτονία

Ο άνδρας είναι γνωστός στη νύχτα ως «Τάκης ο Αλβανός» σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία και έκρηξη

Σύλληψη

Στη σύλληψη ενός 48χρονου καταζητούμενου από την Αλβανία στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Ο άνδρας είναι γνωστός ως «Τάκης ο Αλβανός» σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία και έκρηξη. 

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε στην εκπομπή «Αταίριαστοι» ο δημοσιογράφος, Θεοδόσης Πάνου, στο παρελθόν και συγκεκριμένα το 2017 είχε κατηγορηθεί για συγκεκριμένο συμβόλαιο θανάτου στη Γλυφάδα. Η υπόθεση έχει φτάσει μέχρι τα δικαστήρια ωστόσο η υπόθεση εκκρεμεί όπως επίσης και η υπόθεση για ανθρωποκτονία και έκρηξη.

Ο άνδρας διαθέτει ακίνητα στο Λονδίνο όπου και διέμενε μόνιμα. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: σύλληψη αεροδρόμιο καταζητούμενος
