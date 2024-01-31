Στη σύλληψη ενός 48χρονου καταζητούμενου από την Αλβανία στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.
Ο άνδρας είναι γνωστός ως «Τάκης ο Αλβανός» σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία και έκρηξη.
Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε στην εκπομπή «Αταίριαστοι» ο δημοσιογράφος, Θεοδόσης Πάνου, στο παρελθόν και συγκεκριμένα το 2017 είχε κατηγορηθεί για συγκεκριμένο συμβόλαιο θανάτου στη Γλυφάδα. Η υπόθεση έχει φτάσει μέχρι τα δικαστήρια ωστόσο η υπόθεση εκκρεμεί όπως επίσης και η υπόθεση για ανθρωποκτονία και έκρηξη.
Ο άνδρας διαθέτει ακίνητα στο Λονδίνο όπου και διέμενε μόνιμα.
