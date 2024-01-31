Στη σύλληψη ενός 48χρονου καταζητούμενου από την Αλβανία στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο άνδρας είναι γνωστός ως «Τάκης ο Αλβανός» σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία και έκρηξη.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε στην εκπομπή «Αταίριαστοι» ο δημοσιογράφος, Θεοδόσης Πάνου, στο παρελθόν και συγκεκριμένα το 2017 είχε κατηγορηθεί για συγκεκριμένο συμβόλαιο θανάτου στη Γλυφάδα. Η υπόθεση έχει φτάσει μέχρι τα δικαστήρια ωστόσο η υπόθεση εκκρεμεί όπως επίσης και η υπόθεση για ανθρωποκτονία και έκρηξη.

Ο άνδρας διαθέτει ακίνητα στο Λονδίνο όπου και διέμενε μόνιμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.