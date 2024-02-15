Μία πολύ σοβαρή καταγγελία έγινε στον ΣΚΑΪ από τηλεθεατές του σταθμού.

Όπως αναφέρουν στο kataggelies@skai.gr, σε κανένα νοσοκομείο των 5 νομών της περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης (Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη, Εβρο) δεν υπάρχει ούτε ένα κρεβάτι παιδιατρικής Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με αποτέλεσμα όλα τα περιστατικά να πρέπει να μεταφέρονται στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης.

Πρόσφατα μάλιστα, ένα 5χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του επειδή δεν πρόλαβε να μεταφερθεί σε μία από τις οκτώ κλίνες ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκράτειου.

Η Πρωτοβουλία Πολιτών για την Δημιουργία Παιδιατρικής ΜΕΘ στην περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης , με επιστολή που απέστειλε στον Περιφερειάρχη και στους διοικητές των νοσοκομείων των νομών, αναφέρει ότι η δημιουργία ΜΕΘ για παιδιά στην περιφέρεια είναι επιτακτική ανάγκη.

Στην Περιφέρεια ανήκουν επίσης η Θάσος και η Σαμοθράκη.

Πηγή: skai.gr

