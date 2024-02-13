kataggelies@skai.gr: Ασφαλισμένα ακίνητα χάνουν την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ λόγω βοηθητικών χώρων

Πολλά μηνύματά τηλεθεατών που – αν και ασφαλίζουν το σπίτι τους για φυσικές καταστροφές - χάνουν την έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ λόγω βοηθητικών χώρων, φθάνουν στον ΣΚΑΪ.

Ενδεικτική καταγγελία στο kataggelies@skai.gr αναφέρει ότι τηλεθεατής που έχει ασφαλίσει διαμέρισμα 79 τμ στον 5ο όροφο και 42 τμ πυλωτή – παρκινγκ, ασφαλισμένα, - συνολικά 121 τμ - δεν δικαιούσαι έκπτωση.

Επίσης, πολλοί τηλεθεατές καταγγέλλουν ότι δεν μπορούν να βρουν ασφάλιση για σεισμό σε κτίρια χτισμένα πριν το 1960 (16%-18%του κτιριακού αποθέματος της χώρας).

Για τους βοηθητικούς χώρους, ο Χάρης Θεοχάρης, υφ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δήλωσε στους «Αταίριαστους» ότι το υπουργείο θα εξετάσει το ζήτημα.

Για τα παλαιά κτίρια που οι ασφαλιστικές αρνούνται να ασφαλίσουν για σεισμό, τόνισε ότι θεσμικά δεν μπορεί να γίνει τίποτα.

