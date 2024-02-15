«Αυτά που λέει ο κ. Βαϊνάς δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, είναι ψέματα. Δεν διαπραγματεύτηκα με κανέναν που κάνει παράνομες ενέργειες και δολιοφθορές» δήλωσε στον ΣΚΑΙ 100,3 ο αντιπρύτανης του ΕΚΠΑ Ευστάθιος Ευσταθόπουλος απαντώντας σε όσα του καταλογίζει το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ Παντελής Βαϊνάς στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Ο κ. Ευσταθοπουλος τόνισε ότι θα προσφύγει στην Δικαιοσύνη σήμερα ή αύριο και πρόσθεσε ότι σήμερα έχει καλέσει να καταθέσουν άτομα που έχουν εμπλοκή στο περιστατικό, καθώς έχει αναλάβει ο ίδιος την ΕΔΕ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στη μία ώρα που έπεσε ο σέρβερ χάθηκαν οι εξετάσεις σε 6-7 μαθήματα. Την υπόλοιπη μέρα, καθώς και την Τρίτη και την Τετάρτη οι εξετάσεις έγιναν κανονικά.

Νωρίτερα μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» ο Παντελής Βαϊνάς δήλωσε πως ο σέρβερ έκλεισε για 1 ώρα με τη συμφωνία του αντιπρύτανη κ. Ευσταθόπουλου.

«Την Δευτέρα στο κέντρο Πληροφορκής του ΕΚΠΑ υπήρχε μια κινητοποιήση του συλλόγου Διοικητικών η οποία είχε δημοσιοποιηθεό από την Παρασκευή. Η κινητοποίηση δεν είχε στόχο να κάνει καμία δολιοφθορά. Είχε ένα αίτημα στο οποίο υπήρξε συνεννόηση να διακοπεί ο σέρβερ συμβολικά, ώστε να δείξει την αντίθεσή της κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων. Οι φοιτητές δεν έπαθαν τίποτα που περίμεναν μία ώρα. Κάθε κινητοποίηση έχει ένα κόστος» δήλωσε ο ίδιος και πρόσθεσε:

«Το κτίριο ήταν κλειστό δεν μπήκε κανένας μέσα, παρουσία του προϊσταμένου του τμήματος ζητήσαμε να γίνει μία διακοπή. Με τον αντιπρύτανη συζητητήσαμε σε ανοιχτή ακρόαση σε πλαίσιο διαπραγμάτευσης πόση ώρα θα «πέσει» ο σέρβερ, η διακοπή του σερβερ έγινε από απόσταση. Ο κ. Ευσταθόπουλος συμφώνησε. Τη διακοπή την έκαναν σε συννενόηση ο προϊστάμενος του τμήματος με τον κ. Ευσταθόπουλο. Υπάρχουν μάρτυρες και δημοσιογράφοι που ήταν μπροστά. Είχαμε μία ώρα διακοπή».

Πηγή: skai.gr

