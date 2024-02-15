Έκκληση προς κάθε κατεύθυνση για σεβασμό στο πένθος της οικογένειάς τους απήύθυναν ο Σπύρος και η Δέσποινα Καρνέση με κοινή δήλωσή τους, ύστερα από την αιματηρή επίθεση στα γραφεία της ναυτιλιακής εταιρείας στη Γλυφάδα τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, στη δήλωσή τους αναφέρουν τα εξής:

«Κατανοούμε απόλυτα πως το τραγικό γεγονός που συγκλονίζει τις οικογένειες μας τις τελευταίες ημέρες έχει προκαλέσει σημαντικό ενδιαφέρον.Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε ειλικρινά όσους μας συμπαραστέκονται.Ταυτόχρονα, επιθυμούμε να εκφράσουμε για ακόμα μία φορά τη θερμή μας έκκληση, προς κάθε κατεύθυνση, για σεβασμό στο πένθος που βιώνουμε.Η ανείπωτη θλίψη μας επιτάσσει την παύση κάθε συζήτησης για οποιαδήποτε άλλη υπόθεσή μας. Και αυτή είναι η αυθεντική και μόνη βούληση όλων των μελών της οικογένειάς μας. Δηλώνουμε επίσης ότι οτιδήποτε άλλο διακινείται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εξ ονόματος οποιουδήποτε από εμάς, δεν μας εκφράζει.

Καπτα-Σπύρος Καρνέσης

Δέσποινα Καρνέση».

Σε σοκ το περιβάλλον του καπετάνιου - Σήμερα στις 11.30 η κηδεία του

Την ίδια ώρα, σοκαρισμένο είναι το περιβάλλον του άτυχου καπετάνιου, ο οποίος προσπάθησε να αποτρέψει τον μακελάρη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σωτήρη Μπαρσάκη στον ΣΚΑΙ, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα Πέμπτη στις 11.30 στον Ιερό Ναό της Θεοτόκου Κυπριάδου στην Παναγίτσα στο Γαλάτσι και η ταφή θα γίνει στο β' κοιμητήριο Αθηνών. Οι συγγενείς μιλούν για έναν άνθρωπο που δεν είχει δώσει ποτέ το παραμικρό δικαίωμα, ήταν πάντα ευγενής και αγαπητός στο οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον. Στελέχη της εταιρείας θα παρευρεθούν στην εξόδιο ακολουθία.

Καλλιακμάνης: «Μας ενδιαφέρει αν υπάρχει ηθικός αυτουργός, ο δράστης ένιωθε αδικία και θυμό»

Την ίδια στιγμή το κίνητρο που όπλισε το χέρι του δράστη διερευνά η ΕΛΑΣ. Μιλώντας στον ΣΚΑΙ το πρωί της Πέμπτης ο πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης δήλωσε πως «ο δράστης ήταν αποφασισμένος για το έγκλημα» ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο το κίνητρο να είναι οικονομικό.

«Φαίνεται ότι ένιωθε αδικία και θυμό, οι Άραβες από το DNA τους είναι εκδηλωτικοί. Φαίνεται ότι το κίνητρο δεν είναι οικονομικό, δεν δικαιολογεί κάτι αυτή την ενέργειά του. Μας ενδιαφέρει αν υπάρχει ηθικός αυτουργός. Ήταν αποφασισμένος να κάνει το έγκλημα, γιατί μετέβη στο σημείο με δύο όπλα είπε 'δεν μπορούν να με πετάξουν έξω', από που; αφού τα σπίτια άνηκαν στον Σπύρο Καρνέση».

