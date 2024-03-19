Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα (19/3) οι δύο αστυνομικοί και ο Αλβανός υπήκοος που συνελήφθησαν για μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών.

Όλα έγιναν την προηγούμενη Παρασκευή, όταν ο ένας αστυνομικός βρέθηκε στο αυτοκίνητό του να έχει 102 κιλά και 670 γραμμάρια ακατέργαστης ινδικής κάνναβης και συνοδηγό τον Αλβανό υπήκοο, ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο.

Ο οδηγός αστυνομικός μπαίνοντας στην πόλη της Ηγουμενίτσας, δεν σταμάτησε στα σήματα των αστυνομικών και των συναδέλφων του, της Δίωξης Ναρκωτικών, ξεκινώντας έτσι μία επεισοδιακή καταδίωξη.

Προσέκρουσε λίγα μέτρα μακρύτερα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και εκεί αποκαλύφθηκε ότι μετέφερε τα ναρκωτικά.

Ο δεύτερος αστυνομικός είχε παραμείνει σε καφετέρια στην περιοχή της Σαγιάδας, όπου είχαν προγραμματισμένη περιπολία και συνελήφθη ως συνεργός στη μεταφορά των ναρκωτικών.

Και οι δύο συλληφθέντες αστυνομικοί που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, υπηρετούσαν στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Ηγουμενίτσας και συνελήφθησαν από τους συναδέλφους τους και τον ίδιο τον Διοικητή της Υπηρεσίας τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

