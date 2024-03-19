Νέα υπόθεση εκπόρνευσης ανηλίκων συγκλονίζει την κοινή γνώμη. Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε τέσσερις συλλήψεις ατόμων που φέρονται να εκμεταλλεύονταν και να εκπόρνευαν ανήλικα κορίτσια 14 και 15 ετών. «Εγκέφαλος» του κυκλώματος εμφανίζεται μια 25χρονη.



Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σχεδίασε και συντόνισε ευρεία αστυνομική επιχείρηση κατά το διήμερο 17 έως 18 Μαρτίου 2024 σε Βύρωνα, Αιγάλεω και πλατείες Αττικής και Ομονοίας για την διερευνώμενη υπόθεση εξώθησης στην πορνεία ανήλικων κοριτσιών σε ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δυνάμει ενταλμάτων τέσσερις ημεδαποί (η 25χρονη, ένας 25χρονος, ένας 54χρονος και μια 21χρονη) για το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων κατά συρροή, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση.



Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, η 25χρονη συνελήφθη επιπρόσθετα και για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών βάσει του εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος της.



Ειδικότερα, η 25χρονη από το καλοκαίρι του 2023 στρατολόγησε επτά ανήλικα κορίτσια που είχαν συμπληρώσει τα 14 έτη, αφού προηγουμένως είχε αναπτύξει φιλική σχέση μαζί τους, διευκολύνοντας στην πραγματοποίηση συναντήσεων με πελάτες, με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση τους σε ξενοδοχεία ημιδιαμονής στο κέντρο της Αθήνας.



Από τις συναντήσεις η 25χρονη λάμβανε μέρος των χρημάτων και πολλές φορές τις συνόδευε η ίδια στα σημεία συνάντησης. Ακόμη, σε κάποιες περιπτώσεις αντί χρημάτων προμήθευε τα θύματα με ναρκωτικές ουσίες.



Ο 25χρονος και 54χρονος υποστήριζαν τη μεταφορά και παράδοση των κοριτσιών στα ξενοδοχεία με τη χρήση των οχημάτων τους. Η 21χρονη προήγαγε στη γενετήσια εκμετάλλευση μία εκ των ανήλικων κοριτσιών, έχοντας λάβει μέρος των χρημάτων.



Στο πλαίσιο της επιχείρησης της ΕΛΑΣ, κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια και μικοποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

