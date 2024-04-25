Με τη συμμετοχή 87 εκθετών από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ουγγαρία, τη Γερμανία, την Κίνα, την Κροατία, τη Φινλανδία, άνοιξε σήμερα τις πύλες της η «49η KASTORIA International Fur Fair», στο Εκθεσιακό Κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας, στην Καστοριά.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, που είναι ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς, έχουν προσκληθεί 6.000 εμπορικοί επισκέπτες απ’ όλο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα παρουσιαστούν οι τελευταίες τάσεις για τη σεζόν 2024-2025 σε γυναικεία και ανδρικά έτοιμα γούνινα και δερμάτινα ενδύματα, γουνοδέρματα, fur plates, αξεσουάρ, υπηρεσίες, αλλά και μηχανήματα επεξεργασίας δερμάτων και γούνας. Την πρώτη μέρα λειτουργίας της Έκθεσης έχει προγραμματιστεί το Fashion Gala, που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Εκθεσιακού Κέντρου.

Ο Αποστόλης Τσούκας, πρόεδρος του Συνδέσμου Γουνοποιών, τόνισε ότι «η Καστοριά είναι το μοναδικό παραγωγικό κέντρο παραγωγής και μεταποίησης Γούνας του δυτικού κόσμου» και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι με τη διοργάνωση της Έκθεσης «θα μετατραπεί για ακόμα μια φορά σε ένα διεθνές σταυροδρόμι επιχειρηματικής δράσης, όπου οι εμπορικοί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να εκτιμήσουν και στο τέλος να προμηθευτούν προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς μεταποιητές».

Οι ώρες λειτουργίας της Έκθεσης είναι από τις 10:00 -18:00, η είσοδος για τους εμπορικούς επισκέπτες είναι δωρεάν ενώ για τους υπόλοιπους το ημερήσιο εισιτήριο είναι 20 ευρώ και το τριήμερο 50 ευρώ. Η Έκθεση κλείνει τις πύλες της το Σάββατο 27 Απριλίου 2024.

Πηγή: skai.gr

