Γαύδος: Εντοπίστηκαν 91 μετανάστες - Συνελήφθη ο διακινητής

Στην παραλία Τρυπητή της Γαύδου εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί 91 μετανάστες από αστυνομικό του νησιού.

Οι 28 μετανάστες μεταφέρθηκαν από Ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων και από εκεί, με τη συνοδεία στελεχών της Λιμενικής Αρχής Χανίων, σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στον Καλαθά Χανίων.

Οι υπόλοιποι 63 παραμένουν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας του Δήμου Γαύδου και πρόκειται να μεταφερθούν στα Χανιά με την βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση συνελήφθη ένας εκ των αλλοδαπών, ηλικίας 23 ετών, για παράβαση ως διακινητής.

