kataggelies@skai.gr: Αντιδράσεις για τη μεταφορά του μουσείου Φυσικής Ιστορίας από τις Μηλιές στα Γρεβενά

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η μεταφορά του μουσείου Φυσικής Ιστορίας από τις Μηλιές στα Γρεβενά.

Ειδικότερα, ο δήμος Γρεβενών αποφάσισε να μεταφέρει τα ευρήματα που ανήκουν στο ΑΠΘ, σε μουσείο Γρεβενών.

Οι κάτοικοι του χωριού Μηλιές αντιδρούν με την μεταφορά των εκθεμάτων του μουσείου στα οποία βρίσκονται οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες μαμούθ στον κόσμο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Δεκατιανοί» στον ΣΚΑΪ ο κ. Δόγκαλης, κάτοικος του χωριού Μηλιές, σημείωσε ότι τα ευρήματα βρέθηκαν στην περιοχή τους από ανασκαφές, «το μουσείο βρίσκεται 27 χρόνια στο χωριό και έχει ανακαινιστεί πρόσφατα» ανέφερε.

