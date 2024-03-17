Πάτρα: Σε 43 συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία κατά την διάρκεια ελέγχων

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας έχει λάβει η Αστυνομία στην Πάτρα και στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους, για την αποτροπή κλοπών, διακίνησης ναρκωτικών και καταπολέμησης του παραεμπορίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά την πρώτη ημέρα της κορύφωσης των καρναβαλικών εκδηλώσεων, ελέχθησαν 1.052 άτομα, εκ των οποίων 124 προσήχθησαν στα αστυνομικά τμήματα, όπου συνελήφθησαν τελικά 43 άτομα.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν 30 άτομα για κατοχή ναρκωτικών, έξι για υπαίθριο εμπόριο, διότι δεν είχαν την απαιτούμενη άδεια, πέντε άτομα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί βεγγαλικών, ένα άτομο για κλοπή και ακόμη ένα άτομο για παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι αστυνομικοί έλεγχοι στην Πάτρα και τα μέτρα της Τροχαίας στα οδικά δίκτυα, για την ασφαλή προσέλευση και αναχώρηση των επισκεπτών, θα συνεχιστούν και σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

