kataggelies@skai.gr: Ακατάλληλα το 5ο και 6ο δημοτικό σχολείο Ζωγράφου - Συνέχιση των δια ζώσης μαθημάτων ζητούν οι γονείς

Ακατάλληλα λόγω προβλήματος στατικότητας έχουν κριθεί εδώ και 10 ημέρες το 5ο και 6ο δημοτικό σχολείο Ζωγράφου.

Όπως καταγγέλλουν οι γονείς των παιδιών μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Δεκατιανοί» θα πρέπει να βρεθεί άμεση λύση στο πρόβλημα ώστε να συνεχιστούν τα πρωινά μαθήματα κανονικά, διά ζώσης αφού προς το παρόν τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση.

«Τα μαθήματα γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης διότι εδώ και 10 ημέρες δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για να μεταστεγαστεί το σχολείο. Ως γονείς απαιτούμε να βρεθεί λύση για δια ζώσης μαθήματα και γραπτές διαβεβαιώσεις ώστε το κτίριο να είναι ασφαλές το Σεπτέμβριο» αναφέρει η πρόεδρος του Συλλόγου γονέων, Ελένη Χρηστάκη στον ΣΚΑΪ.

Όπως είπε μία γονέας υπήρξαν κάποιες προτάσεις στην πρωτοβάθμια και σε άλλους φορείς για την μεταστέγαση του σχολείου ωστόσο, η λύση πρέπει να δοθεί άμεσα.

Και στα δύο σχολείο φοιτούν 430 παιδιά και απασχολούνται περίπου 50 εκπαιδευτικοί.



Πηγή: skai.gr

