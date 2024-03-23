Με στόχο την εξάλειψη των επεισοδίων βίας μεταξύ ανηλίκων και την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων, υλοποιήθηκε χθες το απόγευμα ειδική επιχειρησιακή δράση από την υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων σε περιοχές του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου.

Στο πλαίσιο της δράσης, η οποία αναπτύχθηκε σε επιλεγμένα σημεία, ελέγχθηκαν συνολικά 129 ανήλικα άτομα. Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

