Kataggelies@skai: Μετά την καταγγελία στον ΣΚΑΪ χειρουργήθηκε έπειτα από αναμονή τριών ετών - Δείτε βίντεο

Σε χειρουργική επέμβαση μετά από τρία χρόνια υποβλήθηκε ο τηλεθεατής της εκπομπής «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη.

Ο κ. Χρήστος, ο οποίος έπασχε από βουβωνοκήλη, είχε καταγγείλει στον ΣΚΑΪ ότι περίμενε τρία χρόνια στη λίστα αναμονής προκειμένου να χειρουργηθεί.

Σε σημερινή του παρέμβαση στην εκπομπή, ενημέρωσε, ότι υποβλήθηκε τελικά σε χειρουργική επέμβαση βουβωνοκήλης στο ΠΑΓΝΗ και ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους για την προσπάθεια που έγινε από πλευράς τους αλλά και τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους.

Δεν έλειψε, επίσης, να ευχαριστήσει τον διοικητή του Νοσοκομείου Χανίων, τον γιατρό και το προσωπικό του ΠΑΓΝΗ, στο οποίο νοσηλεύτηκε.

Πηγή: skai.gr

